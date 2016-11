Gut mit Hut: Rapper Samy Deluxe tritt in der Hof- und Stadtkirche als Herr Sorge auf und rappt über Leibniz, Tod und Vollkommenheit. Foto: Villegas

Konzert

Samy Deluxe: Leibniz rappen mit Zylinder

Zylinder, Schlabberhosen in den Kniekehlen, den Mund nah am Mikro, so tigert Samy Deluxe vor dem Altar herum, rappt allerlei über Tod, Vernunft und Verachtung. Taucht ganz am Anfang auf der Kirchenempore auf und gedenkt mal eben dem 300 Jahre toten Leibniz und gibt den Start für ein in seiner Anmutung höchst ungewöhnliches Konzert.