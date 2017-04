Eurovision Song Contest

Russland gibt seiner für die Ukraine gesperrten Sängerin Julia Samoilowa eine Auftrittsgarantie für den Eurovision Song Contest (ESC) 2018.

Moskau. Russische Kandidatin Julia Samoilowa soll nach dem Einreiseverbot in die Ukraine beim nächten ESC im Jah 2018 auftreten. Dies sei mit dem internationalen Veranstalter, der European Broadcasting Union (EBU), so vereinbart, sagte der Chef des TV-Senders Perwy Kanal, Konstantin Ernst, am Freitag in Moskau der Agentur Interfax zufolge.

ESC wird nicht im russischen Staatsfernsehen gezeigt

Am Vortag hatte der Sender mitgeteilt, Russland werde den Wettbewerb in diesem Jahr aus Protest gegen die Kiewer Haltung nicht übertragen. Die Diskriminierung der im Rollstuhl sitzenden russischen Sängerin Julia Samoilowa verstoße gegen die Regeln und Prinzipien des Wettbewerbs, teilte der Sender Pervy Kanal mit.

Die Ukraine verweigert Samoilowa die Einreise, weil sie auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim aufgetreten ist. Das Siegerland beim ESC vom 9. bis 13. Mai in Kiew richtet den Wettbewerb 2018 aus.

Von RND/dpa