Hommage an die früheren Jahre

Gerüchte gab es schon länger, jetzt ist es bestätigt: Die Rolling Stones bringen ein neues Studioalbum heraus. Es ist eine Rückkehr zu ihren Anfängen.

London. Darauf warten Rolling-Stones-Fans seit mehr als zehn Jahren: Die legendäre britische Rockband bringt ein neues Studioalbum heraus. Die Platte mit dem Titel „Blue and Lonesome“ soll am 2. Dezember erscheinen und ist eine Hommage an die frühen Jahre der Band, als Mick Jagger, Keith Richards und Co. als Bluesmusiker in Clubs und Bars in London auftraten.

„Blues ist die Quelle von allem, das die Stones tun“, sagte Stones-Produzent Don Was in einer Pressemitteilung. „The Rolling Stones return to the blues with Blue & Lonesome“ (Die Rolling Stones kehren mit Blue & Lonesome zum Blues zurück), twitterte die Band am Donnerstag. Den ersten der zwölf Tracks, „Just Your Fool“, veröffentlichte die Band bereits am selben Tag.

Er klingt rockiger als ältere Versionen verschiedener Blues-Musiker und ungefiltert. Kein Wunder, schließlich wurde das Album im vergangenen Dezember in nur drei Tagen in London eingespielt, wie die Plattenfirma Universal Music mitteilte.

Bisher letzte Studioalbum „A Bigger Bang“ erschien 2005

Die Rolling Stones zählen mit Hits wie „(I Can't Get No) Satisfaction“, „Brown Sugar“ und „Angie“ zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt. Das bisher letzte Studioalbum „A Bigger Bang“ war 2005 erschienen. Für die neuen Aufnahmen gingen die Stones in die British Grove Studios in West London – „nur einen Steinwurf entfernt von Richmond und Eel Pie Island, wo sie als junge Bluesband in Pubs und Clubs ihre Karriere begannen“, wie es hieß. Alles sollte spontan und live eingespielt werden.

Unterstützt wurden die Band-Mitglieder Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts und Ron Wood von ihren langjährigen Tour-Musikern Darryl Jones (Bass), Chuck Leavell (Keyboards) und Matt Clifford (Keyboards). Bei zwei der zwölf Songs sei auch der Gitarrist Eric Clapton dabei, der zur selben Zeit im Studio nebenan sein eigenes Album aufgenommen habe.

„’Blue & Lonesome’ ist eine Verneigung der Rolling Stones vor den Idolen ihrer Anfangszeit als Bluesband, als sie die Musik von Jimmy Reed, Willie Dixon, Eddie Taylor, Little Walter und Howlin' Wolf interpretiert haben. Einige Songs dieser Künstler sind nun auch auf diesem Album vertreten“, teilte Universal mit.

Von dpa/RND

