IM FREMDEN LEBEN: Besucher bei „Dein Wort in meinem Mund“.

Theaterformen

Rollenspiele im Bordell

Faszinierende Erfahrung bei den Theaterformen: Das Stück „Dein Wort in meinem Mund“ entführt die Besucher in ungewohnte Leben und an ungewohnte Orte – zum Beispiel ins Bordell.