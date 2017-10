Im Alter von 89 Jahren

Der Musiker Fats Domino ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Der Sänger und Klavierspieler starb in seiner Heimatstadt New Orleans im Kreise von Familie und Freunden.

New Orleans. Der Rock’n’Roll-Pionier Fats Domino ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Das teilte die Gerichtsmedizin von Jefferson Parish im US-Staat Louisiana am Mittwoch mit. Der Musiker mit dem breiten Lächeln starb demnach am Dienstag.

Im Laufe seiner Karriere verkaufte Domino mehr als 110 Millionen Platten. Hits wie „Blueberry Hill“ und „Ain’t It a Shame“ wurden vielfach zu Rock’n’Roll-Klassikern.

