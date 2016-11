NP-Interview

Robbie Williams© Britta Pedersen

Robbie Williams: "Ich bin immer noch ein Knallkopf"

Neues Album, neue Tournee (die ihn am 11. Juli auch in Hannovers HDI-Arena führen wird: Es läuft für Robbie Williams. Entsprechend gut gelaunt ist der 42-Jährige beim Interview in der Cocktailbar des Berliner Ritz-Carlton.