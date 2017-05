Fast alle Tickets für die drei Stones-Konzerte im Frühherbst in Deutschland sind schon am ersten Verkaufstag vergriffen.

© dpa

Konzerte schon fast ausverkauft

Riesenansturm auf Rolling-Stones-Karten

„You Can’t Always Get What You Want“ – schon wenige Stunden nach dem Verkaufsstart am 12. Mai waren die Karten für die drei Deutschland-Konzerte der Rolling Stones nahezu ausverkauft. 160.000 der insgesamt 180.000 zur Verfügung stehenden Tickets waren bereits weg.