Der Künstler an seinem Arbeitsplatz: Reinhard Kleist.

© Kleist

Interview

Reinhard Kleists über seinen grandiosen Nick-Cave-Comic

Reinhard Kleist („Cash – I see a Darkness“, „Der Traum von Olympia“) hat mit seiner Nick-Cave-Monografie „Mercy on me“ ein Meisterwerk vorgelegt. Im NP-Interview spricht er über Cave, Kunst, Comics und Komik in der Tragik.