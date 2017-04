Ehemaliger Intendant des Deutschen Schauspielhauses

Über Jahrzehnte inszenierte Regisseur Michael Bogdanov an verschiedenen Bühnen in Hamburg. Der Brite machte sich mit modernen Shakespeare-Inszenierungen einen Namen – und polarisierte. Nun ist Bogdanov gestorben. Er wurde 78 Jahre alt.

Hamburg/London. Der britische Theaterregisseur Michael Bogdanov ist tot. Der international arbeitende Theatermann und frühere Intendant des Deutschen Schauspielhauses in Hamburg starb im Alter von 78 Jahren. Das bestätigte der Intendant des Altonaer Theater in Hamburg, Axel Schneider, am Dienstag. Zuvor hatte der Sender NDR 90,3 darüber berichtet.

Hamburg als zweite Heimat

Demnach starb Bogdanov am Ostersonntag in Griechenland. Bogdanov machte sich mit modernen Shakespeare-Inszenierungen einen Namen. Er polarisierte auch in Hamburg, wo er das Schauspielhaus von 1989 bis Ende 1991 leitete.

Nach Engagements als Produzent beim Fernsehen arbeitete der Brite unter anderem an der renommierten Royal Shakespeare Company und am Royal National Theatre in London. Zusammen mit dem Schauspieler Michael Pennington gründete Bogdanov 1986 die English Shakespeare Company, mit der er die Welt bereiste.

Für Shakespeares „Rosenkriegs“-Zyklus bekam er 1990 den bedeutenden Laurence Olivier Award. Als Opern-Regisseur machte er sich mit der Welturaufführung von Stockhausens „Montag“ aus dem „Licht“-Zyklus in der Mailänder Scala einen Namen.

In Hamburg fand der international arbeitende Theatermann seine zweite Heimat. Begonnen hat seine Liebe zu der Stadt 1986, als er in der Zadek-Ära mit „Julius Cäsar“ sein Schauspielhaus-Debüt gab. Über Jahrzehnte inszenierte er an verschiedenen Bühnen der Hansestadt.

Hamburg