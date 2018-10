Hannover

Ganz, ganz sanft und leise wird hier ein Stück Musikgeschichte geschrieben – auch dafür steht der Joseph-Joachim-Violinwettbewerb, der Hannover mehr als zwei Wochen zu einem weltweiten Hotspot der Klassikwelt macht. Hier spielen eben nicht nur den besten jungen Geiger um Sieg und Platz mit Mozart, Brahms und Tschaikowsky. Hier geht es auch um unmittelbare Gegenwart.

Wie die von Rebecca Saunders, eine der aktuell wichtigsten Komponistinnen. Die Britin – und da erweist sich der Wettbewerb als echter Mäzen – hat den Auftrag bekommen, ein heftiges Prüfstück für die junge Geiger zu schreiben, an dem auch ein totales Scheitern möglich ist. Das vertrackte Stück heißt „Hauch“ – die in London geborene und in Berlin lebende Komponistin hat diesen Titel ausdrücklich auf Deutsch gewählt: „In einer anderen Sprache lässt sich das nicht ausdrücken, es gibt keine Übersetzung.“

Der Titel ist dann auch Programm. Die US-Geigerin Anna Lee spielt die Uraufführung im gut besuchten Konzertsaal der Musikhochschule. Und das ist dann schon Musik der besonderen Art – angesiedelt an der Grenze der Hörbarkeit. Da zieht der Bogen konzentriert leicht über die tiefste Saiten, erzeugt höchste Töne, die dann schon an eine Flöte denken lassen.

Dann wiederum verstummt die Musik, Stille tut sich auf, Melodielinien müssen innerlich weitergedacht werden, damit der Musikfluss nicht zum Erliegen kommt. Das verlangt schon höchste Beherrschung des Instruments, wenn der Bogen so nah wie hier am Steg geführt wird.

„Ich wollte die Musik aus der Stille entwickeln“, erklärt Rebecca Saunders vor dem ersten Erklingen ihres Werkes. „Man soll erfahren, was absolute Ruhe in der Musik ist.“ Nicht ganz einfach für junge, vielleicht ein wenig zu sehr auf technische Versiertheit gedrillte Instrumentalisten, hier müssen sie die Energie herunterfahren, einen fast meditativen Zustand erreichen. Jeder, der aufs Siegerpodest will, muss da durch. Klappt es mit dem „Hauch“ nicht, ist es aus – egal, was man in Sachen Beethoven und Bach draufhat.

Aber: „Es gibt keine perfekte, richtige Aufführung, jeder muss hier mit seiner Interpretation punkten“, sagt die Komponistin, die es so auch mit der Musik im allgemeinen hält. „Es gibt nur gute und schlechte, die Qualität zählt – ob im Konzersaal oder Club.“ Wo sie manche Nacht durchgetanzt hat. Früher, als ihre Kinder noch nicht da waren.

Von Henning Queren