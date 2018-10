Hannover

James Bond, Volkslieder und jede Menge Eigenbau: Wenn „The Real Group“ aus Schweden antritt, steht ein vielfältiger Streifzug durch vokale Welten auf dem Programm.

Jetzt war die weltbekannte Gesangstruppe bei der NDR-Reihe „Freistil“ zu Gast und brachte die Besucher im Großen Sendesaal zunächst in Stimmung und am Schluss tatsächlich auf die Beine. Teils im Zusammenspiel mit der gut aufgelegten Radiophilharmonie, teils a cappella.

Die „Real Group“ ist ein Quintett, wiewohl eines mit unterschiedlicher Aufgabenverteilung. Als unbestrittener Star kristallisierte sich schnell Emma Nilsdotter heraus, die über eine höchst geschmeidige und bei Bedarf auch kraftvolle Sopranstimme verfügt. Die drei Herren hatten allesamt ihre besonderen Momente, einzig Altistin Lisa Östergren hielt sich sehr im Hintergrund – immerhin wartete sie mit der kessesten Frisur auf.

Beim Einstieg mit „Commonly Unique“ und „Since You‘ve Be Gone“ wurde zwar deutlich, dass Dirigent Wayne Marshall das Orchester mit Sinn fürs Detail zu führen gedachte, aber der Gesamtsound wirkte noch etwas undifferenziert – das sollte sich im Konzertverlauf bessern. Ein echter Abräumer folgte dann im ersten A-cappella-Block: Mit Einsatz einer Loop-Station wurde George Michaels „Freedom! ’90“ zu einer ebenso fetzigen wie facettenreichen Angelegenheit.

Der erste Konzertteil war gut, der zweite Extraklasse. Nun zündete jeder Programmpunkt auf seine Art. Zur Einleitung von „People Help The People“ berichtete Nilsdotter von ihrem Dasein als Mutter; der anschließende Gesang überschritt durchaus die Grenze zum Kitsch, aber wen störte das schon.

Der aus Lettland stammende Bass Jānis Strazdiņš erläuterte den Inhalt des einheimischen Volkslieds „Tumša Nakte, Zaļa Zāl“ – ein äußerst anspruchsvolles, atmosphärisches Arrangement, das weidlich beklatscht wurde. Es folgte eine Breitwand-Version des James-Bond-Songs „Skyfall“.

Nachdem die Gruppe bei „Water“ nicht nur gesungen, sondern auch auf Wasserflaschen geblasen hatte, kündigte Nilsdotter den letzten Song „Toxic“ an, wurde indes von den Kollegen sanft darauf hingewiesen, dass erst noch das deutschsprachige „Haus am See“ anstand. Dann wurde es aber doch giftig, wobei sich herausstellte, dass Nilsdotter zu Britney Spears‘ Welthit einst tatsächlich Backing Vocals beigesteuert hat.

Stehende Ovationen, und natürlich war damit noch nicht Schluss: „Chili Con Carne“ war die turbulente Zugabe, Michel Legrands „What Are You Doing The Rest Of Your Life?“ die sanfte.

Von Jörg Worat