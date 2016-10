Kunstwerk in Museum beschädigt

Wegen ihrer Rätselleidenschaft hat eine Seniorin aus Nürnberg bundesweit Schlagzeilen gemacht. Bei einer Ausstellung im Nürnberger Museum beschriftete sie ein Kunstwerk, das wie ein Kreuzworträtsel aussah. Ein Fall fürs Gericht.

Nürnberg. Nach dem Ausfüllen eines Kreuzworträtsel-Kunstwerks in einem Nürnberger Museum hat die Staatsanwaltschaft das Verfahren gegen eine Rentnerin eingestellt. Der Fall sei „mit der gebotenen Gründlichkeit“ geprüft und wegen geringer Schuld zu den Akten gelegt worden, berichtet eine Behördensprecherin.

Die 90-Jährige habe keinen großen und vor allem keinen bleibenden Schaden verursacht. Außerdem habe das Museum nicht auf einer Ahndung bestanden, und die Seniorin sei bisher auch nicht strafrechtlich aufgefallen.

Kunstwerk ist mit 80.000 Euro versichert

Mitte Juli war die 90-Jährige bundesweit in die Schlagzeilen geraten: Sie hatte im Neuen Museum mit einem Kugelschreiber Buchstaben in ein Kreuzworträtsel eingefügt, das Teil eines Bildes des Fluxus-Künstlers Arthur Köpcke ist. Die Rentnerin hatte die Aufforderung „Insert words“ („Setze Wörter ein“) am oberen Bildrand wörtlich genommen. Inzwischen hat das Museum die Schrift mit Lösungsmitteln rückstandsfrei entfernen können. Ein Sammler hatte das mit 80.000 Euro versicherte Bild „Reading-work-piece“ dem Museum als Leihgabe zur Verfügung gestellt.

Die Staatsanwaltschaft habe neben sorgfältiger rechtlicher Prüfung mit Augenmaß gehandelt, teilte der Anwalt der 90-Jährigen mit – „wobei – was mich freut – ein Auge etwas zu zwinkern schien“.

Von RND/dpa

