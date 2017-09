Rund 200 Einsätzkräfte der Polizei sind seit dem Vormittag vor der Berliner Volksbühne.

© dpa

Theaterstreit

Polizei will Volksbühne räumen

Die Besetzung der Berliner Volksbühne soll nach gut einer Woche beendet werden. In dem Theater am Rosa-Luxemburg-Platz sitzen noch zehn bis 15 Versprengte, die ihren Protest aufrecht halten. Die Polizei will das Gebäude nun räumen.