Hannover

Ein Brückenbauer, Kommunikator und Gestalter: So sieht sich der neue Künstlerische Direktor der Villa Seligmann: Eliah Sakakushev von Bismarck wurde in sein Amt eingeführt.

Der 40-jährige war bis vor kurzem Solocellist in Neuseeland beim Auckland Philharmonic. Er stammt aus einer bulgarischen Arztfamilie, ist Jude und mit Caroline von Bismarck verheiratet – daher der Name.

Eliah Sakakushev hat in Wien und Mannheim Cello studiert, selbst kleine Festivals organisiert und internationale Erfahrung durch die Zusammenarbeit mit Orchestern aus verschiedenen Ländern – und er spricht Deutsch.

Andor Izsák, Ehrenpräsident der Villa Seligmann ist froh, den Musiker und Organisator gefunden zu haben: „Er ist ideal für die Villa, weil er eine sowohl künstlerische wie auch politische Aufgabe zu erfüllen hat.“ Letzteres vor allem angesichts der Verwerfungen der heutigen Zeit. „Wir Juden müssen unsere Kultur und Identität anderen Menschen deutlich machen.“

Der neue Direktor würde auch dafür stehen, dass die deutsch-jüdische Geschichte nicht auf die „schrecklichen zwölf Jahre“ reduziert wird. Eine Symbiose von Deutschen und Juden habe es eben auch vor der Shoah gegeben. Zwei Jahre habe man gesucht, Kandidaten auch aus Russland und Frankreich gesichtet.

Musik soll auch im Zentrum der Arbeit des neuen Künstlerischen Direktor stehen, der auf fünf Jahre berufen wurde und dessen Stelle vom Ministerium für Wissenschaft und Kultur ausgestattet wird.

Die Pflege des jüdischen Erbes wird im Zentrum stehen. Sakakushev: „Ich will mit neuen Formaten ein größeres Publikum für die Villa Seligmann begeistern.“ Die Villa sei im übrigen „eine einzigartige Gestalt in der Kulturlandschaft Deutschlands und Europas“.

Das Programm soll auch in Richtung Bildende Kunst erweitert werden, erste Kontakte zum Sprengel Museum sind geknüpft. Und es soll auch um die Musik von Richard Wagner gehen: „Das ist eine umstrittene diskussionswürdige Erscheinung – und Diskussion und Gespräche wollen wir in der Villa auch fördern.“

Mit der speziellen Szene des jüdischen Lebens will sich Eliah Sakakushev von Bismarck noch eingehender beschäftigen. „Ich sehe hier eine besondere Komplexität.“

Nach Hannover („Die Stadt ist schön, hat kulturell enorm viel zu bieten und ist überwältigend grün“) ist die Familie schon umgezogen. Die Villa Seligmann kann er zu Fuß erreichen. Jetzt fehlt nur noch ein Kita-Platz für die kleine Tochter.

Andor Izsák präsentierte gestern auch das Programm der Herbsttage der Jüdischen Musik, die in diesem Jahr unter dem Motto „Die Erinnerung“ stehen. Am kommenden Samstag geht es schon los mit einem Konzert in der Basilika St. Clemens mit einem Sonderkonzert mit dem NDR-Chor (ab 19.30 Uhr) unter dem Titel „Wenn die Lade aufbrach. Am 23. September folgt ein Konzert mit Erika Lux (ab 17 Uhr, „Am Kopf des Jahres).

Zu den Highlights im Oktober gehört der „Kaddish für Babuschka“ (4., ab 19.30 Uhr) – eine musikalische Lesung mit Marina Neubert sowie ein Liederabend mit Sängerin Carmen Fuggis (28., 17 Uhr). Am 10. November wird in der Marktkirche wieder der „Reichspogromnacht“ gedacht (18 Uhr).

Das komplette Programm im Internet und in der Villa Seligmann.

Von Henning queren