Prince starb 2016 an einer Medikamenten-Überdosis.

„Deliverance“

Neue Prince-Songs zum ersten Todestag

Vor knapp einem Jahr starb Prince an einer Medikamenten-Überdosis. An seinem ersten Todestag erscheinen sechs bisher unveröffentlichte Songs. Hier können Sie in „Deliverance“ reinhören.