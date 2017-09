Breites Lächeln: Schauspielerin Julia Goehrmann feiert Ende des Monats mit ihrer „Musical Factory Hannover“ die erste Premiere.

© Michael Wallmüller

Theater

Neue Musicals für Hannover

Wer „Musical“ hört, denkt oft an aufwendige Großproduktionen mit einer guten Portion Kitsch. Die Schauspielerin Julia Goehrmann will den Hannoveranern eine etwas andere Musical-Kultur nahebringen. Am 28. September hat ihre Produktion „Non(n)sens“ Premiere.