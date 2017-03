Netflix will den Film „The Other Side of the Wind“ von Orson Welles“ zu Ende produzieren.

Streamingdienst

Vor 47 Jahren begann Orson Welles mit den Arbeiten für „The Other Side of the Wind“. Aber er vollendete den Film vor seinem Tod nicht mehr. Das will nun Netflix machen.