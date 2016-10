Die Original-Emojis sind ab Dezember im Museum of Modern Art in New York zu sehen.

MoMA nimmt Original-Emojis in Sammlung auf

Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) hat die Original-Emojis in seine renommierte Sammlung aufgenommen. Die 176 Symbole seien laut MoMA von der japanischen Firma NTT DoCoMo lizenziert worden.