„World Wired“-Tournee

Die Rockgiganten von Metallica gehen im September auf Europatournee und kommen auch nach Deutschland. Insgesamt acht Konzerte sind hierzulande vorgesehen. Zusätzlich zur Konzertkarte gibt es das neue Album dazu.

Berlin. Die Rockgiganten von Metallica kommen nach Deutschland. Ab September 2017 gehen James Hetfield, Lars Ulrich und Co. auf Europatournee.

In Deutschland sind insgesamt acht Konzerte vorgesehen. Erste Station in Deutschland ist – nach dem Tourauftakt am 4. September in Amsterdam – Köln am 14. und 16. September.

Im Winter und Frühjahr 2018 folgen Konzerte in Mannheim, Hamburg, Stuttgart, München und Leipzig.

Metallica-Termine in Deutschland Im Rahmen ihrer „World Wired“-Tournee kommt die Gruppe „Metallica“ nach Deutschland. Das sind die Termine. 14.9.2017 – Köln 16.9.2017 – Köln 16.2.2018 – Mannheim 29.3.2018 – Hamburg 07.4.2018 – Stuttgart 09.4.2018 – Stuttgart 26.4.2018 – München 30.4.2018 – Leipzig

Die Rock-Ikonen aus den USA werden ihr Album „Hardwired... To Self-Destruct“ präsentieren, das sie im vergangenen November nach achtjähriger Pause herausbrachten und das die Charts stürmte. Insgesamt stehen 38 Konzerte auf dem Programm. Das letzte Europakonzert findet am 11. Mai 2018 in Helsinki statt.

Vorverkauf startet bald

Der Vorverkauf startet am 24. März. Alle Ticketkäufer erhalten das aktuelle Album „Hardwirded… To Self-Destruct“ dazu – wahlweise als physischer Tonträger oder Digitalkopie.

Aktuell tourt die Band in Nord- und Südamerika, dort sind nahezu alle Konzerte ausverkauft. Seit Gründung 1981 haben Metallica elf Studioalben veröffentlicht, vor allem die ersten fünf gelten als Meilensteine des Genres. Spätestens seit Veröffentlichung ihres selbstbetitelten, unter Fans aber eher als „Black Album“ bekannten Longplayers 1991, von dem weltweit fast 30 Millionen Kopien verkauft wurden, gehört die Band zu den Superstars der Musikwirtschaft.

