Am Flughafen La Guardia

Die Wahlkampf-Maschine von Trumps Vize ist am New Yorker Flughafen La Guardia von der Landebahn gerutscht.

Aufregung am New Yorker Flughafen La Guardia: die Maschine von Trump-Vize Mike Pence ist von der Landebahn gerutscht. Das Flugzeug war in Turbulenzen geraten.