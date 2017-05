Im Alter von 77 Jahren ist der Maler A. R. Penck in Zürich verstorben.

Im Alter von 77 Jahren

Maler A. R. Penck ist tot

Der deutsche Maler A. R. Penck ist tot. Der 77-Jährige sei bereits am Dienstag nach einer längeren Krankheit in Zürich gestorben, teilte die Galerie Michael Werner am Mittwoch in Paris mit. Der Kölner Galerist hatte Penck entdeckt und Ende der 60er-Jahre auch erstmals ausgestellt.