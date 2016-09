KURZ VORM ÜBERSCHNAPPEN: Die Bovarys (von links: Johanna Bantzer, Clemens Sienknecht, Sophie Krauß und Beatrice Frey) feiern enthemmt – und sind oft genug einfach umwerfend © Katrin Ribbe

Theater

"Madame Bovary"- umjubelte Premiere

Schauspiel? Doch, schon. Musik? Viel. Gesang? Auch viel. Also ein theatraler Liederabend? Nicht wirklich. Was hier in der Cumberlandschen Bühne läuft, ist ein eigenes Genre - und hat einen ebenso langen wie passenden Titel: „Madame Bovary - allerdings mit anderem Text und auch anderer Melodie“ nach Gustave Flaubert.