Lauf, Zeuge, lauf

Berlin. Sebastian Fitzek sagt, er schreibe sich mit seinen Thrillern die eigenen Ängste von der Seele. Und wer einmal eines seiner Bücher gelesen hat, bekommt schnell eine Ahnung davon, wie düster es darin manchmal aussehen muss.

Zurzeit warten die Fans des Bestsellerautoren gespannt auf den jüngsten Psychothriller des 46-Jährigen. „Flugangst 7A“ soll am 25. Oktober in gewohnt hoher Auflage erscheinen. Sebastian Fitzek allerdings wird an diesem Tag ein ganz anderes Projekt gespannt begleiten: Parallel zur Buchpremiere wird auf der weltgrößten Spielemesse in Essen sein erstes Brettspiel vorgestellt. Es heißt „Safehouse“ und wäre nicht von Fitzek, wenn sich darin nicht wieder einmal alles um die Flucht vor dem Bösen drehen würde.

Wie ein offenes Buch: Das Spiel „Safehouse“ Quelle: Moses/Raschke Entertainment

Von der Buchrecherche zur Spielidee

Dass der Name des Autors, dessen Bücher in 24 Sprachen übersetzt und mehr als neun Millionen Mal verkauft wurden, neuerdings auch auf Spielepackungen zu finden ist, ist eigentlich ganz naheliegend, wenn man die Geschichte dahinter kennt: Als Fitzek vor ein paar Jahren zu Zeugenschutzprogrammen recherchierte, kam ihm der Gedanke, Spieler als Zeugen eines Verbrechens in ein sogenanntes Safehouse flüchten zu lassen. In solchen Häusern versteckt die Polizei Zeugen von Verbrechen. Die Sicherheit der Bewohner hängt von der Verschwiegenheit aller Beteiligten ab. Wird ihr Standort bekannt, gerät ihr Leben in Gefahr. So ist es schließlich auch in Fitzeks Spiel: Die Spieler werden zu Zeugen – und vom Täter verfolgt.

Zwar spielt Fitzek als Vater von drei Kindern im Alter von vier bis sieben Jahren zurzeit öfter „Mensch ärgere dich nicht“ und „Lotti Karotti“. Die Idee, eine solche Flucht als Brettspiel zu konzipieren, hat ihn aber trotzdem gereizt.

Unterstützung bei der Entwicklung bekam er von Spieleautor Marco Teubner, der Spiele wie „Stone Age Junior“ und „Würfelwölfe“ erfunden hat. Teubner nahm sich Fitzeks Konzept an, las dessen Werke und versuchte schließlich, die nervenaufreibenden und spannenden Szenen der Bücher auf das Spielbrett zu übertragen.