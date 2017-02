„La La Land“ – das Musical mit Schauspielerin Emma Stone und ihrem Kollegen Ryan Gosling.

Weitere Auszeichnung

„La La Land“ tanzt den Oscars entgegen

Damien Chazelle ist der jüngste Preisträger des Regiepreises der Directors Guild of America in der Kategorie Spielfilm. Sein Musical „La La Land“ könnte in drei Wochen bei den Oscars 14 Preise gewinnen.