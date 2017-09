Der Milchmann und die Schönheit: Für Kosta (Emir Kusturica) ist es Liebe auf den ersten Blick, für die schlicht als Braut bezeichnete Italienerin (Monica Bellucci) ebenfalls. Ihr Glück ist gefährdet.

Kusturicas Comeback: „On the Milky Road“

Von einer Liebe, die nicht sein darf. Der serbische Regisseur Emir Kusturica erzählt in „On the Milky Road“ (Kinostart am 7. September) ein Märchen aus den letzten Tagen des Jugoslawienkriegs. In der Hauptrolle: die überaus sinnliche Monica Bellucci.