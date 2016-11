Ingo Metzmacher dirigiert in der VWN-Werkshalle.© Petrow

| Henning Queren

Konzert

Kunstfestspiele: Mega-Konzert in VWN-Halle

Konzert in spektakulärem Ambiente: Ingo Metzmacher, Intendant der Kunstfestspiele Herrenhausen, wird das berühmte Ensemble Modern in einer gigantischen Werkshalle von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Stöcken dirigieren, Höhepunkt der Kunstfestspiele 2017.