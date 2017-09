Kunst-Kollektiv besetzt Berliner Volksbühne

„Doch Kunst“: Das Banner wurde an der Fassade der Volksbühne befestigt. © Twitter

Theaterstreit

Der neue Intendant Chris Dercon steht schon lange in der Kritik. Doch nun haben Aktivisten die Berliner Volksbühne besetzt. Oder ist es am Ende alles Inszenierung?

Berlin. Inszenierung oder Eskalation des größten Theaterstreits der letzten Jahre? Die Berliner Volksbühne ist offenbar von einer Gruppe namens „Staub zu Glitzer“ besetzt worden. Das berichtet die „Berliner Zeitung“. Die Gruppe besetzte am Freitagnachmittag die Räumlichkeiten der Volksbühne und verschlossen die Türen von innen. An der Fassade des Theaters befestigte sie ein Banner mit der Aufschrift „Doch Kunst“. Über Twitter ließ das Kunst-Kollektiv verlauten: „Bei unserer performativen Intervention geht es nicht um die Personalie Chris Dercon, sondern um eine Neuaushandlung des Ortes.“ Es befänden sich mehr als 100 Künstler für eine „transmediale Inszenierung“ vor Ort. Für den Abend kündigte die Gruppe eine Party im Roten Salon, einem der Veranstaltungsräume der Volksbühne, an. Doch womöglich ist das Ganze nur eine kreative Selbstinszenierung und eine Reaktion des neuen Teams auf die Debatte ...

Der Belgier Chris Dercon hatte in dieser Spielzeit die Intendanz von Frank Castorf übernommen. Ihm wird unter anderem vorgeworfen, den Berliner Theater-Tempel zu einem beliebigen Veranstaltungsort ohne eigenes Ensemble oder Repertoire umzufunktionieren.

