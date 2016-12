Auftritt

Der nächste Konzert-Hammer für Hannover: Im Juni kommen Guns N`Roses.

Hannover. Hannover steht vor einem Ausnahme-Open Air-Konzertsommer 2017. Nach Depeche Mode (11./12. Juni), Coldplay (16. Juni) und Robbie Williams (11. Juli) in der HDI Arena haben sich nun mit Guns N´Roses weitere Weltstars mit einem Konzert am Donnerstag, 22. Juni 2017, auf dem Messegelände für die Landeshauptstadt angekündigt. Alle haben darauf gewartet, jetzt kommen die wiederauferstandenen Hardrocker mit den Originalmitgliedern Axl Rose, Slash und Duff McKagan nach Europa.

„Wir sind stolz und freuen uns riesig, eines von lediglich zwei Konzerten in Deutschland veranstalten und präsentieren zu dürfen. Der Dank gilt dabei unserem Partner Live Nation für das entgegengebrachte Vertrauen! In den letzten Monaten war zu spüren, wie groß die Sehnsucht der Fans nach Guns N´Roses ist. Nach dem sensationellen Erfolg bei der Tour in Nord- und Südamerika rechnen wir auch in Europa, sprich bei der Show in Hannover mit einer extrem hohen Ticketnachfrage“, erklärt Nico Röger, geschäftsführender Gesellschafter bei Hannover Concerts.

Ticketmaster/Eventim Online Presale: Mi., 07.12.2016, 10:00 Uhr

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 09.12.2016, 10:00 Uhr