Der Schriftsteller Ralf Rothmann (Foto von 2005).

© dpa

Mit 20.000 Euro dotiert

Kleist-Preis 2017 geht an Ralf Rothmann

Der in Berlin lebende Schriftsteller Ralf Rothmann wird mit dem Kleist-Preis 2017 ausgezeichnet. Rothmanns Literatur sei meisterhaft in ihren lakonischen Alltagsschilderungen, teilte die Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft in Köln mit.