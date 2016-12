| Stefan Gohlisch

NP-Interview

„Leise Zeichen“ nach der „Sehnsucht“: Mit neuem Album und neuen Einsichten ist der Berliner Chansonnier Klaus Hoffmann (65) auf Deutschland-Tour. Ein Interview.

Herr Hoffmann, die Sehnsucht lässt Sie offenbar nicht los - sie zieht sich auch durch Ihr neues Album?

Das geht ja bei mir durchs ganze Werk, das Sehnen und Suchen. Ich dachte mal, ich müsste sie ablegen, im Sinne der Realitätsnähe, man wird ja auch älter. Aber das ist alles Quatsch, egal ob man was findet oder nicht. Was man ersehnt, darf vielleicht auch gar nicht erfüllt werden.

In „So lang her“ singen Sie über früher: „Die Sehnsucht tat nicht weh“. Ändert sich das etwa?

Ja. Wenn man jünger ist, gehört es zum Alltag, sich woandershin zu sehnen, als man ist.

Das Früher, Ihre Kindheit, das sind auch Themen, die bei Ihnen immer wieder vorkommen.

Mit meinem neuen Programm will ich weitergehen; ich dachte schon, ich schaffe das nie. Die Kindheit rückt in den Hintergrund, aber das Kind bleibt. Brel sagte von sich: „Dieser Junge in mir, der will, dass ich das mache.“ Am liebsten würde ich ein Buch schreiben: „Das Kind“. Aber da ich schon so viel darüber erzählt habe, fürchte ich, mich zu wiederholen.

Das innere Kind anzuerkennen, heißt ja nicht, kindisch zu sein.

Danke, Sie retten gerade meinen Tag. Es gibt Schauspieler, die retten sich in Manierismen, verfallen in einer Art Babysprache, gucken verklärt, scheinbar kindgerecht in den Himmel, ganz besoffen von sich selbst, als sei die Kindheit etwas Unbeflecktes. Mir geht es um die prägenden Zeiten, um eine gewisse Offenheit.

Was erzählen Sie in Ihrem Programm?

Die Geschichte meiner Lieder: Das ist so ein Typ, der loszieht mit der Gitarre, um sein Glück zu finden. Er etabliert sich, arriviert sich, stellt fest, dass das auch nicht alles ist - aber auch, dass es schön ist, wenn er das erzählen darf. Ich erzähle auch die Geschichte von meinem ersten Anzug, über den ich sehr froh war. Dann habe ich ein Loch mit der Roth-Händle hineingebrannt und immer meine Hand davor gehalten. Irgendwann habe ich sie weggelassen, und es war auch gut.

Weil man ja auch lernt, mit den Löchern und Brüchen seiner Existenz umzugehen.

Ja, Mensch, hoffentlich.

Es gibt wieder eine Coverversion auf dem Album, „Sie“ von Charles Aznavour, die viele allerdings auch in der Version von Elvis Costello kennen. Was hat Sie bewogen, das Lied aufzunehmen?

Finden Sie es besser von Elvis Costello?

Ich bin Elvis-Costello-Fan. Darum bin ich vorbelastet. Sie ist mir näher.

Wir jedenfalls haben uns für eine stille Hoffmann-Version entschieden, mit einer älteren, etwas angestaubten Übersetzung, die ich aber auch gut fand. Es ist ein Liebeslied mit einer völligen Überspitzung und Idealisierung. Darum fand ich es gut, mich zurückzunehmen. Die Costello-Version kommt aus „Notting Hill“; er haute emotional auf die Kacke.

Sie blicken auf dem Album auch in andere Lebenszeiten: die der Jugend, des jungen Erwachsenseins, auch der späten Lieben. Eine Akzentverschiebung?

Meine Frau tritt mir immer in die Knie: Du musst das Liebeslied machen. Ich sage ja immer: „Ich liebe dich“ kann man nur singen. Das ist ein wenig flamboyant. Aber es fällt tatsächlich leichter, es zu singen, als es auszusprechen.

Woran liegt es? Weil das „Du“ ein lyrisches und kein konkretes ist?

Das Singen bringt eine Form mit sich, die dich verzeihen lässt. Es lässt alle möglichen Äußerungen zu, die man im Sprechen ernsthafter nehmen würde, gefährlicher.

Und es bringt dankbarerweise mit sich, dass die Damen im Publikum Lieder wie „Du bist die Hoffnung“ direkt auf sich beziehen können.

Daran denke ich nie. Obwohl: Wahrscheinlich denke ich es doch. Aber ich versuche, das wegzudrücken. Ich glaube, man kann im Publikum gar nicht dieser Neigung widerstehen. Und trotzdem habe ich dieses Lied gemacht.

Hoffnung gibt es auch in anderen Liedern, zum Beispiel im Titelsong, in dem Sie beschreiben, wie Sie im Alltag „Leise Zeichen“ wahrnehmen. Gehen Sie mit einem solchen Blick durch die Welt?

Ja. So entdecke ich auch das Miteinander. Ich bin ein Voyeur. Ich musste ja was aus meiner Einsamkeit machen und habe das kultiviert. Und dann auch in der Fremde entdeckt: Es gibt überall Gemeinsamkeiten. Der grundsätzliche humanistische Standpunkt ist immer da.

War es Ihnen deswegen wichtig, mit „Das Ende aller Tage“ ein sehr lautes Zeichen für Menschlichkeit und Offenheit zu setzen?

Eigentlich wollte ich damit sogar anfangen, mit einem Paukenschlag. Aber das fand ich zu aufgesetzt. Ich habe auch nicht erwartet, dass die Reaktionen, die nun kommen, so entgegenkommend sind, wie sie sind. Weil ich dachte, es ist vielleicht doch zu leise.

Aber da zeigt sich dann auch mal wieder, dass, wenn man gewisse Schreihälse mal nicht mitzählt, die grundsätzliche Haltung in Deutschland eine humanistische ist.

Schreiben Sie das mal! Ja, das ist so. Wir könnten stundenlang über die AfD reden, aber die AfD ist nur das eine Deutschland.

Klaus Hoffmann: "Leise Zeichen" (Stille Musik/Indigo). Am 13. Dezember singt er ab 20 Uhr im Theater am Aegi. Karten kosten 35,60 bis 52,85 Euro.