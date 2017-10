Kaya Yanar im NP-Interview: „Humor ist Gruppentherapie“

Kultur

Sein neues Programm heißt „Planet Deutschland“. Die Deutschen sind immer noch sein Lieblingsthema. Am 27. Oktober ist er in der Swiss Life Hall zu Gast. Die NP traf ihn zum Vorgespräch.

Sie arbeiten viel mit Lokalkolorit, wenn Sie auftreten. Haben Sie eine besondere Erinnerung an Hannover?

Ja klar. Da bin ich nicht nur oft aufgetreten, sondern hatte auch meinen ersten Show-Auftritt. Das war damals auf der IAA-Nutzfahrzeug 1996. Ich war damals Moderator und sollte eines der Geräte auf witzige Weise anpreisen.

Da macht es mittlerweile sicher mehr Laune Hallen zu füllen oder?

Das ist schon ein Privileg. Ich wusste ja vor 20 Jahren auch noch nicht, was die Menschen lustig finden. Mittlerweile haben da auch alle mehr Spaß dran, weil sie meine Art des Humors jetzt auch kennen und sich bewusst dafür entscheiden.

Hat das beim Konzipieren des Programms „Planet Deutschland“ auch eine Rolle gespielt?

Ganz oft entsteht sowas erst im Laufe der Zeit. Die ersten Vorabshows sind für mich schlimm. Ich hoffe immer, dass das Publikum dann nicht merkt, dass mein Programm noch im Entstehen ist.

Wie läuft das ab?

Ich setze mich ja nicht wie ein Schriftsteller hin und fange einfach an. Ich sammele über die Zeit kleinere Stücke. Daraus entsteht dann die Programmidee, die ich ein paar Mal spiele und so schleife ich das rund. Die Grundidee für mein neues Programm zum Beispiel war: „Deutschland ist lustig.“

Bei dem Satz zuckt es bei mir sofort.

Nicht nur bei Ihnen. Im ganzen Saal ist es sofort still, wenn ich das sage. „Meint der jetzt uns?“ Da kann ich hervorragend mit arbeiten. Den Abend über erkläre ich dann, warum Deutschland lustig ist. Wir lachen dann alle zusammen über uns selbst.

Das kann aber nicht jeder. Ist das wirklich der Humor der Deutschen?

Die sind zum Glück in der Lage über sich zu lachen. Sie verlangen aber auch, dass es eine Art Aussage und einen roten Faden mit einem schlüssigen Ende im Programm gibt – sehr anspruchsvoll. Ganz anders als in den USA. Die Stand-Up Comedians arbeiten ja ganz wirr mit Sprüngen vom Flugzeug zum Papst auf die eigenen Kinder.

Welche Deutschen finden Sie denn lustig?

Ich mag aus der alten Garde Paul Panzer ganz gern. Auch der Teddy Teclebrhan ist witzig. Der hat es als erster deutscher Comedian geschafft, komplett am linearen Fernsehen vorbei nur mit Sozialen Medien richtig berühmt zu werden. Der füllt damit mittlerweile große Hallen.

Worüber lachen Türken denn gerne?

Nicht so sehr über sich selbst. Die mögen mehr ausufernde Geschichten, die bildgewaltig daherkommen. Passend zur Sprache. Da sind die Deutschen schon viel näher an der Pointe. Die dauert bei den türkischen Gags manchmal etwas.

Sind Sie schon in der Türkei aufgetreten?

Ja. Drei Mal hinterher in Antalya. Das lief ganz gut. Die Show war aber auf deutsch für Deutschtürken und Urlauber, die mal was anderes wollten als Animation am Pool. Mein Türkisch ist nicht auf dem Niveau, dass ich komplizierte Wortwitze und Timing so setzen könnte, das die Witze rüberkommen. Da liegt mir das Englische näher.

Inwiefern?

Ich habe schon Shows in Singapur, Malaysia und Indonesien gemacht. War eine tolle Erfahrung, aber im Moment habe ich hier noch genug zu tun.

Sie arbeiten viel mit Klischees. Wie beurteilen Sie das Thema politische Korrektheit?

Wenn der Komiker nicht politisch unkorrekt sein darf, dann sieht es düster aus. Politische Korrektheit ist als Maßstab sehr wichtig, aber Comedians müssen diese Grenzen auch überschreiten dürfen, um sie sichtbar zu machen. Eric Idle von Monty Python hat mal gesagt, er arbeite unglaublich gern mit Klischees. Die wären in den Hinterköpfen viel gefährlicher als offen ausgeleuchtet auf einer Bühne, wo sie jeder betrachten und einschätzen kann. Da ist Humor auch Gruppentherapie.

Sind sie wegen ihrer Arbeit schon angefeindet worden?

Bisher noch nicht. Nach 15 Jahren erfolgreicher Comedy können die Menschen, glaub ich, gut einschätzen, dass meine Witze nicht diffamierend gemeint sind. Ich hoffe, dass das so bleibt.

