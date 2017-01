Theater

Übertourt: Claudia Bauer inszeniert Kafka am Schauspielhaus als zweitsündiges Bühnenfeuerwerk.

Hannover. Aus treuherzigen blauen Augen blickt Karl Roßmann (Maximilian Grünewald) in die Kamera: „Stück für Stück werde ich mich hocharbeiten“, schwärmt dieser amerikanische Träumer, der längst unten angekommen ist, und schrubbt - Stück für Stück - den monströsen Körper der Sängerin Brunelda (Christoph Müller im Fatsuit). Eine starke Szene aus der Inszenierung von Kafkas „Amerika“ am Schauspielhaus. Doch sie geht unter in Radau und Remmidemmi.

Regisseurin Claudia Bauer macht „Amerika“ great again. Blut und Geifer, schreien und reihern, synchronisiertes Maskenspiel und fliegende Kulissen, Kauderwelsch und Ejakulate, Plüschpenisse und Umhängetitten flankieren die Geschichte der armen Sau Karl Roßmann, der in die Staaten bugsiert wird und das kapitalistische Heilsversprechen im Rückwärtsgang erlebt: vom Wohlstandskind in die Gosse.

Die Großmäuligkeit eines Donald Trump schwingt in diesem „Amerika“ immer mit. Da bedarf es gar nicht all der gelbblonden Perücken (und erst recht nicht des „Grab them by the Pussy“-Zitats in einem der multilingualen Monologe). Gezeichnet wird ein Land, in dem alle dem Wohlstand hinterher und sich letztlich ins Elend hetzen. Jeder ist auf gute Deals aus; keiner macht sie.

Das ist folgerichtig, aber auch enorm anstrengend. Diese Inszenierung ist laut und lärmend, es kracht unentwegt, ohne dass es aufhorchen ließe, und strapaziert ohne Erkenntnisgewinn. Kurzum: Sie schafft es, zugleich zu nerven und zu langweilen - trotz vieler toller Mosaiksteine. Pure Übersättigung statt spannender Überforderung.

Die wie selbstgezimmert wirkenden Kulissen (Andreas Auerbach) und die burlesken Kostüme (Patricia Talacko) verströmen trashigen Charme. Die Musik (Smoking Joe) mit ihren fiesen Softporno-Orgeln ist - vor allem, wenn sich Disneys Erkennungsmelodie in die National Anthem schmuggelt - angemessen geschmacklos.

Und vieles ergibt auch einen Sinn: Dass alles hier in einem Kunstraum stattfindet, von roten Vorhängen umflort, mit einem welligen Boden wie ein Testbild; schließlich kannte Franz Kafka Amerika ähnlich gut (also ähnlich schlecht) wie Karl May. Oder dass echtes Schauspiel fast nur vermittelt über Live-Videos aus irgendwelchen Verschlägen stattfindet - „Amerika“ setzt auch nur auf das Leiden des jungen Roßmanns.

Es gibt gruselige Gerichtsszenen, in denen auch Richter und Ankläger zu ferngesteuerten Horror-Puppen in Masken verkommen, ein Ensemble im Overdrive und klasse Einzelleistungen: Grünewald zum Beispiel als blasser anständiger Jüngling, den jede Grobheit aus der Bahn wirft. Oder Günther Harder, der als irischer Saufbold Robinson den Wutbürger gibt („der Scheißdeutsche“). Oder Rainer Frank als öliger Wohlstandsbürger und Prinzipienreiter. Doch das kafkaeske Unbehagen an der Welt überträgt sich bei all dem Dröhnen nicht.

Ein Stück wie „ein Trip, bewusstseinsverändernd und halluzinogen“ hatte Bauer im NP-Vorabinterview vorgeschwebt: „Und danach sollen die Leute rausgehen und sagen: ‚Was war das denn?‘ Hoffentlich im positiven Sinn.“ Doch diese übertourte Revue hinterlässt einen zu ermattet, als dass man noch Fragen stellt.

Am Ende angelangt landet Karl Roßmann in einem fragwürdigen Theater, von dem er sich Erlösung erhofft. „Lasst uns wieder Geschichten erzählen“, tönen die Macher. Eine Lüge. Erlösung oder auch nur eine stringente Geschichte bleibt dieses Theater schuldig.