Justin Sullivan© Frank Wilde

| Stefan Gohlisch

NP-Interview

Justin Sullivan: "Ich habe eine Scheißangst"

Es ist ein sonnig-warmer-Tag, an dem Justin Sullivan, Bandboss von New Model Army, die NP besucht - man spricht über das neue Album "Winter" (Edel), das Alter, einen Sommerabend am Maschsee und den Brexit.