Steterburg

Ein Weltstar braucht eben keine Schnürsenkel. In offenen Boots, hochgesteckten Wuschelhaaren und Baumwollhemd schlappt Jean Rondeau ans Cembalo – für ein Highlight-Konzert, das ausschließlich der Familie Bach gewidmet ist.

Das Edelfestival Soli Deo Gloria hatte den international gefeierten Barockmann ins Stift Steterburg (Salzgitter geholt. Und hier war zu sehen, wie man mit ganz alten Klängen ganz junge Musik macht. Bach also, und dann noch auf dem Cembalo. Mit seinem Ensemble spielte Rondeau einige Konzerte und Sonaten.

Also weg mit dem Klavier, das hier sonst gerne benutzt wird. Die technische Beherrschung des Cembalos ist überirdisch, Rondeau holt ein Maximum an silbrigen Klangfarben heraus und schreckt auch nicht vor atemberaubender Rasanz zurück (Allegro im Konzert Nr. 1).

Das muss ein Ensemble erst einmal mitmachen. Das von Rondeau ist voll auf der Höhe, begleitet mit einer wunderbare Lässigkeit, Bach swingt, rockt und rast – so energisch und energetisch hat man die Cembalokonzerte vom alten Bach noch nicht gehört – und auch nicht so leicht und transparent, da kommen andere Originalklangensemble nicht mit. 90 Minuten Bach in einem durch, eine Pause würde den Zug in voller Fahrt nur stören. Intimes Ambiente und Akustik der Stiftskirche waren ideal für die Rondeausche Art und Weise des Barockspiels. Der Applaus war entsprechend.

Von Henning Queren