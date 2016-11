STARKE POSE: Hier haben auch die E-Gitarren ihren Spaß. © Florian Petrow

| Christian Bohnenkamp

Konzert

J.B.O. tanzen den „Panzerdance“

Metal ist eine ernste Sache. Oder man hört J.B.O.: Laut (alle) und lange Haare (fast alle) können die schrägen Vögel in Rosa ja. Aber eben auch und vor allem lustig. So auch bei ihrem Auftritt im Capitol. Und sie hatten trotz ihrer neuen Platte „11“ ein wichtiges Versprechen mitgebracht: „Wir spielen die ganze alte Scheiße.“ Gut so, weiter so. Denn genau die wollte natürlich auch das Publikum hier hören.