IDEALE BESETZUNG: Hannelore Hoger als Miss Marple und Jürgen Tarrach als Hercule Poirot.© Frank Wilde

Theater

Hoger und Tarrach lesen im Aegi

Wir schreiben den 3. Dezember 1926. Agatha Christie, die „Queen of Crime“, die erfolgreichste und bekannteste Krimiautorin der Welt, ist verschwunden. Ihr verunglücktes Auto wird an einem See gefunden, ihr Mann steht unter Mordverdacht.