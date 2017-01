Der britische Musiker Ed Sheeran (25) ist nach über eineinhalb Jahren zurück.

© dpa

Pause beendet

Hier hören Sie die neuen Songs von Ed Sheeran

Mehr als eineinhalb Jahre nach seiner bislang letzten Single hat der britische Musiker Ed Sheeran (25) wieder neue Musik veröffentlicht. Am frühen Freitagmorgen präsentierte er die Songs „Shape of You“ und „Castle on the Hill“ – und überrascht mit einem neuen Sound.