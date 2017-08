Femme fatale: Katja Gaudard spielt die Titelrolle der „Medea“-Inszenierung im Schauspielhaus..

© Michael Wallmüller

NP-Interview

Hannovers dreifache Medea

In mythische Zeiten führt am 31. August das Schauspielhaus mit der Premiere zum Start der Spielzeit. Katja Gaudard spielt in Tom Kühnels Inszenierung eine von gleich drei Versionen der sagenhaften Kindsmörderin. Im umfangreichen NP-Interview spricht sie über das Fremde an sich, Mann und Frau und dritte Wege.