Hannover

Bei Krankheiten braucht man eine Diagnose und einen Heilungsplan. Dieses Buch liefert beides: „Wie Demokratien sterben. Und was wir dagegen tun können“ (DVA, 320 Seiten, 22 Eu­ro) der US-Politikwissenschaftler Steven Levitsky und Daniel Ziblatt. Am Mittwochabend wurde das Werk mit dem NDR-Kultur-Sachbuchpreis ausgezeichnet.

Mit dabei war als Ehrengast Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, der bei der Podiumsdiskussion zum Thema „Demokratie unter Druck“ mitmachte und die Festrede hielt, in der er nachdrücklich für kommunikatives Handeln warb: „Jede Demokratie ist zwingend auf den Diskurs, auf die Selbstverständigung über wichtige Fragen im kollektiven Gespräch angewiesen.“ Dafür bräuchte sie einen „gemeinsam geteilten Erfahrungs- und Diskursraum“, in dem wir uns darüber verständigen müssten, was das Wesentliche sei – „und in dem sich Kommunikation nicht im Anbrüllen über Barrikaden hinweg erschöpft“.

Feierlich: Daniel Ziblatt (Dritter von links) nahm den NDR-Kultur-Sachbuchpreis entgegen. Es gratulierten (von links) NDR-Intendant Lutz Marmor und NDR-Hörfunkdirektor Joachim Knuth. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (vorn) hielt die Festansprache, Wilhelm Krull (rechts) von der Volkswagenstiftung die Laudatio. Quelle: Schaarschmidt

Eine Anschauung, die auch von Daniel Ziblatt geteilt wird, der nach Hannover gekommen war und sich an seinen ersten Besuch in Deutschland 1990 erinnerte und gelernt hat, „dass die Demokratie ein kostbares, leicht verletzbares Gut ist, das man beschützen und verteidigen muss“. Ziblatt und Le­vitsky leiten das „Challenges to Democracy Research Cluster“ der Harvard University und forschen zu Prozessen der Demokratie und zur Entstehung von autoritären Regimen. Ihr Buch war ein „New-York-Times“-Bestseller.

Das Besondere an dem Buch, fand Laudator Wilhelm Krull von der Volkswagenstiftung, sei der „Lackmustest“ für antidemokratische Führungspersönlichkeiten – um zu erkennen, wie geschwächt eine Demokratie schon ist. Nicht nur Donald Trump, sondern immer mehr unserer Politiker würden die Merkmale dieses Tests erfüllen. Für den Erhalt der Demokratie seien wir alle als Staatsbürger ge­fragt.

Von Henning Queren