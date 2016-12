© Wilde

| Stefan Gohlisch

Billy Talent

Hannover: Stinkefinger im Stakkato

Donnerlittchen! Was für ein Donnerwetter. Mit „Devil in a Midnight Mass“ geht es los. Und schon nach den ersten Takten ist in der ausverkauften Swiss-Life-Hall klar: Billy Talent sind nicht hier, um Gefangene zu machen. Hier geht es um Freiheit, die man sich zwingend nehmen muss, lautstark, mit Gitarre, Bass, Schlagzeug und Wut im Bauch.