Live

Vom Song-Contest-Teilnehmer zum tollen Live-Künstler: Max Mutze begeisterte seine Fans im ausverkauften Musikzentrum.

Hannover. „Was soll ich noch machen“, sagt Max Nepomuk Mutzke nach den ersten Songs im ausverkauften Musikzentrum. „Der Sound ist geil, die Jungs sind geil“, sagt er. „Du bist geil!“, kommt es da aus dem Publikum - das Konzert des Soul-Poppers und ehemaligen Stefan-Raab-Schützlings Mutzke hat perfekt begonnen. Klänge, so geschmeidig wie ein Lounge-Sessel, bestimmen die erste Hälfte des Abends: „Ohne Dich“ und „IOU“ kommen mit langen Keyboardsoli, manchmal hört Mutzkes dreiköpfige Band ganz auf zu spielen und überlässt es ihrem Sänger, den Song mit seiner Stimme wieder aufzuheben.

Die knapp 500 Besucher sind schnell eingegroovt, ihr Mann mit der rauen Stimme singt gewohnt tadellos, und bei einer Zeile geht dann ein Jubel durch den Saal. „Can’t Wait Until Tonight“, ESC-Song und seitdem Maßstab für Mutzkes loungig-jazzigen Sound, bringt alle zum Mitsingen - die Version ist etwas peppiger als damals in Istanbul, doch die Nostalgie wärmt auf und macht Lust auf das, was kommt. Ein Cover von Jay-Zs und Alicia Keys‘ „Empire State of Mind“ und das eigene „Catch me if You Can“ - „alle Hits verballert“, witzelt Mutzke von oben.

Manchmal wünscht man ein wenig mehr Schärfe, ein wenig mehr Konsequenz in den Songs - da haben Mutzkes Ansagen wesentlich mehr Biss, etwa wenn er sich in einem gut überlegten Monolog für ein buntes Deutschland ausspricht. „Unsere Nacht“ heißt das musikalische Plädoyer vom Schwarzwälder in einer gesprächigeren zweiten Hälfte - „Ich würde diese Musik nicht machen, wären wir unter uns geblieben“.

Von der Jugend im Dorf spricht Mutzke gerne, Freunde von ihm sind Jäger geworden oder vegane Modedesignerinnen - mit dem Publikum zusammen besingt er das unverhoffte Pärchen in „Charlotte“ und zeigt einen mehrminütigen Orgel-Gesangs-Jam.

Liliam Buhl