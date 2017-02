Bostoner Band in Swiss-Life-Hall

Am Ende erkannte man sie zwischen all den Fans auf der Bühne wieder fast nicht mehr heraus. Die Dropkick Murphys feierten eine rauschende Party in der Swiss-Life-Hall. Ohne Pause schmetterten die Folk-Punk-Rocker den 4000 Fans satte 25 Songs in gut 90 Minuten um die Ohren.

Hannover. Nur einmal sprach Sänger Al Barr mit dem Publikum – und das auf deutsch: „Meine Verwandten kommen aus Süddeutschland, also klingt mein deutsch ein bisschen bayerisch.“ Die Fans feierten es und dann ging es direkt weiter mit „I had a hat“ vom neuen Album „11 Short Stories of Pain and Glory“. Im ersten Drittel vor der Bühne herrschte völlige Ekstase – ein einziges Pogo-Meer.

Wer sich fragte, warum die Murphys als eine der besten Live-Bands überhaupt gelten, der fand hier die Antwort darauf: Die Lieder der Band handeln oft von den einfachen Leuten, den Einwanderern, den Hafenarbeitern. Durchzechte Nächte werden gefeiert und die eigene Tradition gehuldigt. Patrioten, das sind die Söhne irischer Einwanderer gewiss, doch in keinem Fall Nationalisten.

Die Dopkick Murphys sind politisch: Sänger Al Barr unterstützte Bernie Sanders. In New York prügelte sein Bandkollege, Bassist Ken Casey, einst einen Nazi von der Bühne. Auch die Bekämpfung des Drogenmissbrauchs liegt ihnen am Herzen.In ihrer Heimatstadt Boston sind sie Helden, gründeten sogar ein eigene Stiftung für Drogensüchtige.

Klänge der Dudelsäcke und Akkordeons besänftigen, während Texte und Riffs teilweise aggressiv daherkommen. Trotzdem bleibt es zwar feucht, aber vor allem fröhlich, so wie die Folk-Punk-Rocker hier abgehen.

In diesem Jahr feiert die Band aus Boston ihr zwanzigjähriges Jubiläum. Natürlich fehlt auch in Hannover nicht der irische Klassiker „Wild Rover“ – die Melodie kennt man von „An der Nordseeküste“. Auch die Fußballfans kommen auf ihre Kosten. Als vorletztes Lied vor der Zugabe singen die Murphys ihre Version von „You`ll never walk alone“, die deutlich rockiger und schneller daherkommt. Und die acht gespielten Songs der neuen Platte kommen an.

Doch richtig nach vorne geht es erst bei den Klassikern wie „Johnny I hardly knew ya“ oder „Going out in Style“. Spätestens bei ihrem Megahit „I’m shipping up to Boston“ – dem Titelsong zu Martin Scorseses Oscar-prämierten Meisterwerk „Departed: unter Feinden“ – brechen alle Dämme. Ein würdiges und logisches Ende des Abends. Doch das zwanzigste Lied ist nicht das letzte. Nach kurzer Pause legen die Murphys nochmal los.

Die Zugabe ist üppig und zu „Kiss me I’m shitfaced“ dürfen wieder die Damen auf die Bühne. Dann stürmen plötzlich die Männer dazu und feiern zusammen mit der Band. Die beendet den Abend mit ihrem neuen Song „Until the next time“, der perfekter nicht sein könnte für ein letztes Lied. Am Ende ist es eine einzige schunkelnde Glückseligkeit nach einer wilden Party.

Von Timo Gilgen