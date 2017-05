Konzert

Hannover: 7000 Fans auf Zeitreise mit DJ Bobo

Hier fliegen Klaviere und Kulissen, tanzen schöne Frauen, kracht ein mächtiges Feuerwerk, stampfen bauchfettvernichtende Tiefbässe. Was für ein Show. Eurodance heißt das Wunderland, DJ Bobo der Meister. Und den feierten Freitagabend 7000 ausgelassene Fans in in der Tui-Arena.