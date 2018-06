Hannover

Die Präsentation hätte ihm gefallen, ein schwebender Astronaut neben dem Kruzifix. Und dazu noch ein Kleinwagen beladen für eine Reise ins Nirgendwo: Am Sonntag wäre der so tragisch ums Leben gekommene Künstler Hannes Malter Mahler 50 geworden und wird aus diesem Anlass mit einer wunderbaren Ausstellung (läuft bis 8. Juli) in der Markuskirche geehrt.

Mit 55 Arbeiten wird das gesamten Kirchenschiff mit Nebenräumen einfühlsam bespielt. Die Schau in Zusammenarbeit mit dem Kunstverein „feinkunst e.V.“ bietet einen guten Einstieg in das skurrile, märchenhafte, rabiate und bisweilen auch sehr abgedrehte Bilduniversum des prägenden hannoverschen Künstler. Da ist der kleine knuddelige Hase zu bewundern unter dem an diesem Ort sehr passenden Titel „The Chapel of the Holy Hare“. Da gibt es das bekannte Foto „Öderland“ mit der Frau mit der brutalen Axt in der Hand – aus der Reihe mit dem doppeldeutigen Titel „Frauen im Freien“. Daneben planetarische Ansichten wie eine himmelblau im All glühende Erdkugel.

Zu den schönsten Bildern gehört dabei auch der kopflose Mann mit dem „Memory Sack“. So einen Sack mit Erinnerungen an den Künstler Mahler tragen viele, die demnächst vor dem 40 Zentimeter hohen Ölgemälde stehen werden. Warum die Markuskirche? Hannes Malter Mahler hatte 2014 bis 2016 das grafische Erscheinungsbild der Kirche wesentlich geprägt. Und deshalb sind auch seine Entwürfe für die „Kulturkirche“ zusätzlich ausgestellt.

Der Rahmen passt auch sonst, denn am Sonntag steigt gleichzeitig „Brimborium“, das von Mahler konzipierte Kulturkirchenprogramm.

Vernissage in der Markuskirche: Sonntag ab 12 Uhr. Vorher Gottesdienst ab 10.30 Uhr einschließlich einer Predigt von Stefan Becker zum Werk von Hannes Malte Mahler. „Brimborium“ ab 13 Uhr mit Jazz, Tanzperformance.

Von Henning Queren