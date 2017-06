Die Oberkanone: Axl Rose hat einen etwas größeren Resonanzkörper. Ansonsten tigert er immer noch fit über die Bühne und hat „Appetite for Destruction“.

Rocker starten Europatournee und freuen sich auf Hannover

Guns N’Roses in Madrid

Sie sind noch gut: In Madrid haben Guns N’Roses ihre Klasse unter Beweis gestellt. Mit „Not in this Lifetime“ sind sie auf Europatournee und kommen am 22. Juni auf das Messegelände.