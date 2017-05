Filmfestspiele

Godard selbst hat gesagt, dass ein Film über ihn „eine dumme, dumme Idee“ sei. Dennoch hat Regisseur Michel Hazanavicius diesen gedreht und nun in Cannes vorgestellt.

Cannes. Cannes? Welcher Idiot fährt nach Cannes, wenn gerade eine Revolution auf den Straßen tobt? Godard ist 1968 hingefahren, aber mit der festen Absicht, das Festival zum Abbruch zu zwingen. Wir hören von seinem Erfolg nur aus dem Radio in Michel Hazanavicius’ Komödie „Le Redoutable“.

Nach diesem spritzigen und stark stilisiertem Film ahnt man, wieso Godard bis heute in Cannes als eine Art Sphinx gilt, deren Raunen man aus der Ferne zu vernehmen meint. Er hat sich schon lange nicht mehr blicken lassen, auch nicht bei der Premiere seiner eigenen Filme. Doch nun ist der einstige Nouvelle-Vague-Pionier, mittlerweile 86 Jahre alt, als junger Mann zurückgekehrt: Oscar-Preisträger Hazanavicius („The Artist“) erzählt die Geschichte von Godard und dessen zweiten Frau, der zwanzig Jahre jüngeren Schauspielerin Anne Wiazemsky. Vor allem aber geht es um Godard und seine Kunst, weshalb Hazanavicius mit bösem Spott auch wie dieser filmt – etwa Annes nackten Hintern, so wie Godard es eben mit jenem von Brigitte Bardot in „Die Verachtung“ tat.

Godard ist ein Kotzbrocken, der sich aus dem System katapultiert

Schrecklich ist dieser Godard (Louis Garrel), auch schrecklich komisch. Der Running Gag: Bei jeder Demo auf unruhigen Pariser Straßen wird ihm die Brille zertreten. Dieser Kotzbrocken kann gar nicht anders, als andere zu beleidigen – Kollegen, Freunde und Anne (Stacy Martin). Der berühmteste Filmemacher seiner Zeit katapultiert sich geradezu zwanghaft außerhalb des Systems, das ihn verehrt. Sein Ziel ist die Revolution, und dieser will er auch seine eigenen Meisterwerke wie „Außer Atem“ opfern. Und doch sehen die Zeitgenossen in ihm nur eine „Berühmtheit, die vortäuscht, ein Revolutionär zu sein“. Erstaunlich, dass es Anne zwölf Jahre mit dem eifersüchtigen Egozentriker ausgehalten hat.

Und was sagte der echte Godard, als er erstmals von dem Projekt hörte? „Eine dumme, dumme Idee.“ Dann ließ er sich von Hazanavicius das Drehbuch schicken. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet, die sehr eigenwillige Hommage hat er (noch) nicht gesehen. Hazanavicius ist nach eigenen Worten auf jede Art von Beleidigung gefasst.

Regisseur Hazanavicius auf jede Art von Beleidigung gefasst

„Le Redoutable“ fügt sich ein in einen sehenswerten Wettbewerb, in dem sich immer mehr Filme herauskristallisieren, die nach den schwindenden Bindekräften unserer Gesellschaft fragen. Den grimmigsten Eindruck hinterließ „Loveless“ des Russen Andrej Zvyagintsev. Die Geschichte klingt privat, aber wie schon Zvyagintsevs Vorgängerfilm „Leviathan“ ist sie hoch politisch: Der Sohn eines vor der Scheidung stehenden Paares ist verschwunden. Weder er noch sie wollten das Kind in ihre neue Beziehung mitnehmen. Zvyagintsev erzählt von einer verhärteten, selbstsüchtigen Gesellschaft, in denen Kriege wie jener in der Ostukraine plötzlich wie die beinahe logische Folge des täglichen Gegeneinanders erscheinen.

