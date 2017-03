Guter Dinge: Thorsten Wingenfelder (links) und Rainer Schumann in der Tui-Arena.

Musik

Fury sind bereit für ihr Band-Jubiläum

An diesem Wochenende startet sie, die große Sause zu 30 Jahren Fury in the Slaughterhouse: Die hannoversche Band läutet mit drei Konzerten in der Tui-Arena ihr Jubiläumsjahr ein. Die NP besuchte sie bei den Vorbereitungen.