Interview

Fury in the Slaughterhouse: Ein furyoses Erfolgsjahr

Das 30. Jubiläumsjahr entwickelt sich zum erfolgreichsten in der Karriere von Fury in the Slaughterhouse. Wir sprachen mit Kia Wingenfelder, Sänger der hannoverschen Rockband, über die zurückliegenden Open-Air-Show, das neue Akustik-Album und die anstehende Tournee dazu.