Die Bahn zum Expogelände ist proppenvoll, tausende Fans treibt es Richtung hannoversches Messegelände - „Frei.Wild“, die Tiroler Rocker, sind in der Stadt. Es herrscht Vorfreude in jedem Wagon, die Bierdosen zischen, es wird ordentlich vorgeglüht und sich warm gesungen.

Hannover. Und ja, es sind überwiegend Männer unterwegs. Sie haben sich in schwarze T-Shirts gezwängt, ihre Vorlieben für Metal-Bands oder die Böhsen Onkelz sind nicht zu übersehen. „Frei.Wild“, die Südtiroler Deutschrockband, bringts. Ausverkaufte Konzerte landauf, landab, doch nun der angekündigte Rückzug: Drei letzte Konzerte zwischen den Jahren, eines davon in Hannover, danach geht es „erst mal in den Hintergrund“, so äußern sich die Musiker. Die Tui-Arena ist ausverkauft, gut 12 000 Fans freuen sich auf die Band, deren Name nichts mit Freiwild zu tun hat, sondern die Wörter „frei” und „wild” zusammenfügt. Mit Punkt dazwischen, der Rest bleibt der Fantasie überlassen.

Als um 20 Uhr das Hallenlicht gelöscht wird, bekommt man eine Ahnung davon, wie viele Fans die Tiroler in Deutschland haben und wie wichtig denen ihre Idole sind. „Wir reiten wieder in den Untergang“, tönt das Quartett, die Halle bebt zurück, die Fans purzeln beim „Crowdsurfing“ über Köpfe und Schultern ihrer Nachbarn, Bierfontänen spritzen, Fäuste werden gereckt.

„Frei.Wild“ zu ignorieren hieße, die Szene zu verkennen, die zu ihren Konzerten strömt. Ein Paralleluniversum, immerhin besuchen in jeder Stadt über zehntausend Bewunderer ihre Konzerte. Erfolgreich und umstritten, so lässt sich die Karriere der Südtiroler kategorisieren. Oder wie es „Frei.Wild“ selbstbewusst beschreiben: „15 Jahre Deutschrock & Skandale.“

„Frei.Wild“, das sind Philipp Burger, Gitarrist und Frontmann, außerdem für die Texte und Kompositionen verantwortlich, Jonas Notdurfter, Gitarre, Jochen Gargitter, Bass, und Christian Fohrer, Schlagzeug. Vier Italiener, die sich für ein autonomes und deutsches Südtirol einsetzen und begeistern - „Südtirol, deinen Brüdern entrissen, schreit es hinaus, lasst es alle wissen!“ Sie vertreten die konservativen Werte, besser „Wahre Werte“, wie sie in ihrem gleichnamigen Lied von 2010 singen: „Heimat heißt Volk, Tradition und Sprache, für uns Minderheiten eine Herzenssache, das, was ich meine, und jetzt werft ruhig Steine, wir sind von keinem Menschen die Feinde, doch wir sind verpflichtet, dies zu bewahren, unser Tirol gibt’s seit 1200 Jahren.“ „Ihr könnt jetzt mal die Feuerzeuge anmachen, die Handys oder eine Zigarette, aber keine Pyros“ - gesagt, getan: es qualmt in der Arena.

Von Ausländerfeindlichkeit und Extremismus distanzierte sich die Band öffentlich auf ihrer Internetseite. Eigentlich bezeichnet sie sich als unpolitisch, doch das ist ein frommer Wunsch, denn Anlass zur Kritik sind immer wieder „Frei.Wilds“ Songtexte - der Name ihres neuen Albums ist „Opposition“. Und so fühlen sich die Fans, in der Opposition, missverstanden und bruderlos, abgehängt von „Gutmenschen und Mo-ralaposteln“, wie es Burger besingt. Bis auf die Band-Familie, die zu ihnen steht.

Ihren neuen Song „Eine Freundschaft, eine Liebe, eine Familie“, haben „Frei.Wild“ ins Netz gestellt, damit zur Live-Premiere alle mitsingen können: „Wie eine Armee durch alle Stürme, entschlossen, hochmotiviert, dem Feind die Stirn, dem Freund die Hände, nicht fremd-, nein herzregiert!“ Volksromantik, schwarzer Patriotismus im Gewand von Tradition und der Tarnkappe der Volkszugehörigkeit. Musikalisch eher schlicht, oftmals holpern Schlagzeug und Akkorde, doch das muss hier so sein, das kommt an. „Oh, wie ist das schön“ singen die Zuschauer.

Kai Schiering