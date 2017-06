Kommt her, ihr Superschurken: Diana alias „Wonder Woman“ beschützt amerikanische Spione und kämpft im Ersten Weltkrieg gegen den Kriegsgott Ares.

© Foto: Warner

Kino: „Wonder Woman“

Frauen sind die besseren Superhelden

Mit subversivem Charme: In Patty Jenkins’ Comicverfilmung „Wonder Woman“ tritt eine schöne Amazone eindrucksvoll gegen kriegslüsterne Machos an. Die israelische Schauspielerin Gal Gadot begeistert nicht nur ihre Fans. Der Kern ihrer Sexyness liegt nicht in der aparten Kostümierung sondern in der Tatkraft der Figur.